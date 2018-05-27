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Фестиваль средневековой культуры: где, что посмотреть и цены

Романтический дух средневековья возрождают в Закарпатье. В старинном замке Сент-Миклош в поселке Чинадиево, проходит Международный фестиваль средневековой культуры Серебряный Татош. Здесь поражают массовыми рыцарскими боями и конными выступлениями, турнирами лучников и исторической реконструкцией. Сюда приехали лучшие рыцари со всей Украины, а также из Венгрии и Словакии.

Сотни участников перевоплотились в вельмож и простолюдинов. Одежда и обувь – аутентичные, из натуральных тканей. Живут в палатках под стенами замка. На ристалище устраивают разнообразные бои. Доспехи как у настоящих рыцарей, шлем, кольчуга и другая защита весят десятки килограммов.

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В замке раздается аутентичная музыка и старинные песни.

Под стенами замка народные умельцы проводят мастер-классы. Рядом в котлах готовят средневековые блюда, сотни туристов едут на фестиваль отовсюду. За вход платят 130 гривен, охотно участвуют в средневековых забавах, учатся танцевать и меряют доспехи. А еще бросают копья и стреляют из лука.

К слову, живет в каменной ловушке: тайны Микулинецкого замка.

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