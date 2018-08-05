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Фестиваль в Тустане: развлечения и новейшие технологии

8 веков назад в небольшом карпатском селе Урыч, среди скал высился город-крепость Тустань. Это был не только оборонительный комплекс, но и важный таможенный пункт, через который перевозили соль из Украины в Западную Европу. Сегодня на месте крепости лишь скалы, у их подножия – сотни реконструкторов из разных городов Украины, ежегодно здесь оживляют средневековую историю из учебников.

А тем временем на ристалище не на шутку жарко. Ребята в металлических доспехах, которые весят почти 30 килограммов.

Томаш с Мукачево приезжает сюда 4 года. К необычному хобби поощрил жену, дочь и сына. Поэтому все вместе сейчас демонстрируют средневековый быт и наряды венгров 14-го века.

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Пока одни развлекаются у подножия скал, другие летают над чудо-заповедником – виртуально. Львовские айтишники к фестивалю разработали приложение дополненной реальности. Все просто: надеваешь специальные очки и на наземной конструкции, якобы витаешь в облаках.

Ежегодно желающих окунуться в атмосферу средневековья растет.

А мастер-классов здесь немало: от плетения, изготовления деревянных украшений до изделий из латуни. Время окунуться в средневековье еще есть. Фестиваль продлится до позднего вечера.

К слову, фестиваль непокоренной Nации в Холодном Яру: как попасть и что посмотреть.

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