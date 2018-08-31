Fiat 500X 2019: характеристики и цена
Итальянский Fiat представил обновленную версию своего компактного кроссовера 500X. Модель 2019 получила незначительные, однако заметны внешние изменения.
Благодаря новым светодиодным фарам и задним фонарям Fiat стал значительно ярче. Также обновление затронули профиль бамперов, колесных дисков, а панели получили новый дисплей бортового компьютера на 3.5 дюйма.
Новый Fiat 500X с полностью избавился атмосферных двигателей. Их заменили турбо-двигателями семейства Firefly, которые уже использует новый Jeep Renegade.
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Для 500X предусмотрены бензиновые двигатели на 1 и 1,3 литра мощностью до 150 лошадиных сил и два дизеля на 1,3 и 2 литра.
Комплектоваться они будут на выбор 6-ступенчатой механической коробкой или 9-ступенчатым автоматом. Цена стартует от 30 тысячи долларов.
К слову, южно-корейский автобренд Hyundai обновил свой седан Elantra.
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