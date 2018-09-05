Финансовый сервис СМАРТ-ГРОШІ: как работает и чем удобный

Украинский оператор мобильной связи Киевстар вместе с партнером – национальной платежной системе Простір запустила собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов СМАРТ-ГРОШІ.

Это быстрый, удобный финансовый супермаркет, в котором можно оплатить коммунальные услуги, интернет и телевидение. Погасить кредиты, оплатить штраф, и многое другое возможно прямо с мобильного телефона.

Это также быстрый и простой способ передать деньги близким. Сервис представляет собой полноценный мобильный кошелек, позволяющий осуществлять переводы и рассчитываться здесь и сейчас. Поэтому теперь абоненты Киевстар также могут на собственном опыте убедиться в преимуществах работы с различными видами финансовых продуктов с минимальной комиссией или без нее.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой СМАРТ-ГРОШІ не нужно вводить номер платежной карты. Это является большим преимуществом, ведь значительно защищает пользователей. Номер телефона становится его мобильным кошельком, куда оперативно могут быть, как приняты или отправлены деньги.

Удобный интерфейс мобильного приложения доступен пользователям смартфонов на базе операционных систем Android и iOS. Финансовый сервис также доступен на сайте www.money.kyivstar.ua, а также с помощью USSD-кодов и SMS.

Напомним, Paypal включил возможность осуществлять трансграничные переводы в Украину из США.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 19:14



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