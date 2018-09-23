Ford Lincoln Continental и пожарные машины: в Днепре собрали ретро-авто со всего мира

Легендарные олдкары американского, немецкого и советского автопрома прошлого века, эксклюзивные экземпляры 21-го – все это на фестивале ретро-автомобилей под открытым небом и в течение двух дней. Десятки аутентичных и эксклюзивных автомобилей с уникальной историей – в самом центре Днепра.

Полтора года реставрации, тысячи долларов в детали – и вот легенда мирового автопрома Ford-T снова на ходу.

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Чтобы восстановить куколку, пришлось потратить 20 тыс. долларов. Ford Lincoln Continental изготовлен за лучшими американскими традициями 63-го года: мощный двигатель, кожаный салон, огромный багажник и откидная крыша. В Украине такой автомобиль – единственный.

Новинка нынешней выставки – отдельная експозона, где рядом с современными полицейскими, скорыми и пожарными машинами – их аналоги середины прошлого столетия. Базовая пожарная модель ЮМЗ-2 собрала вокруг себя много посетителей.

К слову, качельных парк и выставки: что делать в уик-энд.

Опубликовано Сентябрь, 23 в 14:06



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