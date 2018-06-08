Формулу успеха Андрея Шевченко: как стать легендой футбола

Много работать и верить в себя – такова формула успеха Андрея Шевченко. Он легенда украинского футбола, лучший бомбардир сборной за всю историю, а ныне главный ее тренер.

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Какой он, завтрак чемпиона?

– Разное бывает. Иногда йогурт, иногда яичница, сосиска и кофе.

Ваша формула успеха?

– Целеустремленность. Желание все время прогрессировать.

Что мешает успеху в футболе?

– Неуверенность мешает, отсутствие желания прогрессировать и работать. Отсутствие дисциплины.

Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 08 в 12:00



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