Формулу успеха Андрея Шевченко: как стать легендой футбола
Много работать и верить в себя – такова формула успеха Андрея Шевченко. Он легенда украинского футбола, лучший бомбардир сборной за всю историю, а ныне главный ее тренер.
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Какой он, завтрак чемпиона?
– Разное бывает. Иногда йогурт, иногда яичница, сосиска и кофе.
Ваша формула успеха?
– Целеустремленность. Желание все время прогрессировать.
Что мешает успеху в футболе?
– Неуверенность мешает, отсутствие желания прогрессировать и работать. Отсутствие дисциплины.
Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.
2018-06-08
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