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Форум Via Carpatia: традиционный гуцульский костер, музыка и ярмарок

Традиционный гуцульский костер, музыка, блюда, рядом – ярмарка. Все это на одной из локаций – Полонинском лете.

И не только на яркую культуру Гуцульщины будут смотреть участники форума Via Carpatia. Здесь привлекают внимание к экономическому и экологическому состоянию высокогорного региона.

Самобытность, аутентика, обычаи, традиции, фольклор, музыка и песня. Это своего рода товар, который надо уметь продать. И именно развитие туризма должно сделать успешными горные деревни.

Но чтобы к ним доехать, дороги нет. В районе почти 300 км дорог, но не более 10 км – отремонтированно. Вдохнуть жизнь в убыточный район поможет государственная поддержка.

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Люди живут обособленно, даже сегодня дети вынуждены ходить пешком в школу по 10 км в день.

Такое же расстояние преодолевает и фельдшер, чтобы попасть на вызов. Горные регионы имеют свои особенности и их надо учитывать при децентрализации.

Вместе с Украиной экономические вопросы обсуждают и европейские парламентарии.

К слову, на Закарпатье выпал снег и похолодало до нуля.

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