Фугасные снаряды и минометы: как прошла неделя в Широкино

Почти полностью разрушен поселок в Широкино, он пылает после попадания фугасного снаряда. В общем, именно на Приморском направлении, несмотря на действующий режим прекращения огня – враг фактически не убавляет количество своих атак.

Почти ежедневно под огнем укрепления наших армейцев вблизи Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино. По защитникам Павлополя российско-оккупационные войска применяли танк, и минометы калибром 120 мм и 82 мм.

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Всего за прошедшую неделю на линии соприкосновения было зафиксировано около двух сотен обстрелов позиций украинских военных со стороны оккупантов. Впрочем, по данным нашей разведки за это время около двух десятков боевиков были уничтожены, или направлено на длительное лечение.

Между тем российские кураторы так называемых республик ДНР и ЛНР объявили об очередной мобилизации в ряды местных вооруженных формирований. Для этого даже изменили собственное законодательство, чтобы позволить воевать у себя иностранцам.

К слову, боевики “Л/ДНР” включат в мобилизационный резерв иностранцев.

Опубликовано Август, 04 в 20:22



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