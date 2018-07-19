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Фурам запретили въезд в Мелитополь

Чтобы избежать поврежденных дорог, в Мелитополе запретили въезд в город большегрузного транспорта если на улице + 28, а вес машины – более 24 тонн. Такие грузовики принудительно отправляют на спецплощадки.

В дальнейшем в городе обещают штрафовать водителей, которые будут нарушать габаритно-весовые нормы для транспорта. На въезде в город дежурят полиция и инспектор городского отдела благоустройства и экологии. Только воздух прогревается до плюс 28 – въезд фурам и большегрузному транспорту в город запрещают.

Сейчас ограничение действует для фур, вес которых более 24 тонн, или если нагрузка на ось – более 7 тонн. Тяжеловесный транзитный транспорт за летний сезон фактически уничтожал автодороги города.

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После децентрализации город получил большие деньги для ремонта внутренних дорог. Разбитые зерновозами сейчас остаются только подъезды в Мелитополь. Например, эту трассу, ремонтировали всего год назад.

Часть водителей запрет понимают, им приходится проводить день в специальных отстойниках, и ожидать снижения температуры воздуха. Местные инициативу города полностью поддерживают.

Уже на следующей неделе на въездах в Мелитополь должны установить и габаритно-весовые комплексы. Тогда, кроме задержки тяжеловесного транспорта, водители-нарушители будут получать и несколько тысяч штрафы.

К слову, беспилотные фуры Tesla Semi сняли на трассе.

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