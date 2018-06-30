Горячая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ

Не утихают обстрелы позициям украинских армейцев вблизи Мариуполя. За минувшие сутки зафиксировали враждебную активность вблизи Гнутово.

Всего за прошедшую неделю на Донбассе погибли девять украинских военнослужащих. Еще 14 получили ранения.

– Мы армия, которая воюет по законам войны. А на той стороне беззаконие и пренебрежение всеми правилами ведения военного конфликта, – говорит военнослужащий ВСУ.

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К слову, Факты ICTV писали, что заставит Путина уйти из Донбасса.

Опубликовано Июнь, 30 в 19:38



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