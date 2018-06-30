Факты / Видео / Украина / Горячая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ/

Горячая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ

Не утихают обстрелы позициям украинских армейцев вблизи Мариуполя. За минувшие сутки зафиксировали враждебную активность вблизи Гнутово.

Всего за прошедшую неделю на Донбассе погибли девять украинских военнослужащих. Еще 14 получили ранения.

– Мы армия, которая воюет по законам войны. А на той стороне беззаконие и пренебрежение всеми правилами ведения военного конфликта, – говорит военнослужащий ВСУ.

СмотритеДома похожи на пепел, света нет – что происходит в Южном на Донбассе

К слову, Факты ICTV писали, что заставит Путина уйти из Донбасса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

2 дня до перемирия: вблизи Чермалыка боевики палят из минометов
Масштабного затопления сел не будет! На Луганщине откачают воду из шахт
Эффективная тактика: военные остановили боевиков под Горловкой
Бьют по гражданским – в зоне АТО очередное обострение
После 4 лет затишья снова мины – новая горячая точка на Передовой
Единственный выстрел – под Новгородским убили украинского воина
Ударили и они сразу убежали. Военные ООС прогнали боевиков возле ДФС
Обстрелы почти не утихают, есть потери – под огнем Зайцево

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка