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Гибридное купе BMW i8 Roadster: характеристики и цена

Немецкий автоконцерн BMW объявил официальную цену на новую модель своего гибридного купе с открытой крышей – i8 Roadster.

Новинка будет стартовать от 170 тыс. долларов. Главная особенность i8 Roadster – складная мягкая крыша, которая собирается за 15 секунд на скорости до 50-ти километров в час. Все это дополняется дверями, открывающимися вверх.

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Под капотом у i8 Roadster два двигателя. Бензиновый трехцилиндровый с турбиной обращает заднюю ось, а электрический – передние колеса.

В сумме этот тандем выдает мощность 369 лошадиных сил, который позволяет разогнаться до первой сотни за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км в год.

К слову, тест-драйв Mazda MX-5: всегда в центре внимания.

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