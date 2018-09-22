Качельных парк и выставки: что делать в уик-энд

Современные парки отвечают запросам практически любого отдыхающего. Как правило, в парках есть дорожки для катания на велосипедах, роликах, самокатах. Также можно всей семьей разместиться на траве и устроить пикник. Мы собрали несколько советов, чтобы этот уикенд вашей семье запомнился.

Семилетний Святослав с семьей сегодня пришли в качельный парк, ведь прогулки на свежем воздухе в их семье обязательны.

Читайте: Comic Con Ukraine 2018: Киев посетит Гимли из Властелина Колец

Подарить детям яркие впечатления легко в зоопарке, где можно контактировать с животными. Билет стоит в среднем 100 грн. для взрослых, а для детей до двух лет бесплатно.

Чтобы отдых выходного дня запомнился, есть в столице зрелищные выставки.

Здесь 24 экспоната. Аргентинскими динозаврами называют, потому что их создал тамошний палеонтолог. Выставка Живые динозавры путешествует по миру, ее посмотрели более 100 млн. людей на планете.

К слову, куда пойти на Октоберфест 2018: топ-5 событий в Киеве.

Опубликовано Сентябрь, 22 в 16:53



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.