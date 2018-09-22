Качельных парк и выставки: что делать в уик-энд
Современные парки отвечают запросам практически любого отдыхающего. Как правило, в парках есть дорожки для катания на велосипедах, роликах, самокатах. Также можно всей семьей разместиться на траве и устроить пикник. Мы собрали несколько советов, чтобы этот уикенд вашей семье запомнился.
Семилетний Святослав с семьей сегодня пришли в качельный парк, ведь прогулки на свежем воздухе в их семье обязательны.
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Подарить детям яркие впечатления легко в зоопарке, где можно контактировать с животными. Билет стоит в среднем 100 грн. для взрослых, а для детей до двух лет бесплатно.
Чтобы отдых выходного дня запомнился, есть в столице зрелищные выставки.
Здесь 24 экспоната. Аргентинскими динозаврами называют, потому что их создал тамошний палеонтолог. Выставка Живые динозавры путешествует по миру, ее посмотрели более 100 млн. людей на планете.
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