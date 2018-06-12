Ореховая лихорадка в Украине: как выращивают и куда продают

В Украине ореховая лихорадка. В регионах появляются целые сады грецких орехов – все из-за того, что этот бизнес приносит хорошие деньги.

Сейчас Украина уже в тройке мировых экспортеров этого продукта после Америки и Китая.

С одного дерева собирали 40 килограммов плодов. За год-два – ожидают еще больше.

Каждый саженец 10 лет назад обошелся хозяину в 50 гривен, сейчас саженцы стоят в десять раз больше. Всего на гектар орехового сада надо потратить до 100 тысяч гривен. Но инвестиция того стоит, цены на орехи стабильно высокие.

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Почти весь наш орех на экспорт. Спрос на него огромный. И цена хорошая. Если у нас он по 120 гривен за килограмм, то в Европе – вдвое дороже. И цены растут. Мы в ЕС – основной продавец, ведь в Украине орехов выращивают больше, чем во всех странах Европы вместе взятых. Есть они чуть ли не в каждом сельском дворе.

Ранее Факты ICTV писали об украинском меде: как выбрать и цена.

Опубликовано Июнь, 12 в 17:14



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