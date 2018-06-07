Горы бутылок, банки и колеса на дне реки – как выглядит Днестровский каньон

Горы пластиковых и стеклянных бутылок, банки и даже колеса на дне реки – так выглядит заповедная территория Днестровского каньона.

Люди сбрасывают мусор в реку, надеясь, что вода унесет подальше. И немало отходов оседает вдоль берегов.

Заботиться о прибрежной территории местные начали еще 4 года назад. Хлама собрали аж 5 подвод. С тех пор на берегу обустроили пункты сбора. Сейчас таких локаций 10.

Смотрите: Батарейки в Украине: куда сдавать и почему перерабатывают

Еще одну стихийную свалку, близ села, превратили в вишневый сад. Саженцы хоть маленькие, но уже плодоносят. Люди присоединились к общей толоке с работниками парка Днестровского каньона.

Акцию сделали бессрочной. И если раньше мусор просто вывозили, на этот раз решили на хламе заработать. Сразу отсортировывается пластик, стекло и металл. Подсчитали, только пластика собрали полторы тонны.

Днестр – одна из самых красивых рек в Европе и вторая по величине в Украине. И местные очевидно этого не ценят, потому что спасать ее от захламления взялись только неравнодушные жители Беремян.

К слову, по Киеву установят 150 специальных контейнеров для сбора опасных отходов, таких как лампочки, термометры, батарейки.

Опубликовано Июнь, 07 в 22:28



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.