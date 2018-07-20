Игра и оздоровление – в детсадах Мукачева открыли соляные комнаты

В Закарпатском городе Мукачево в детсадах обустроили соляные комнаты, чтобы сохранить здоровье детей. Микроклимат в этих комнатах такой, как целебных в подземных пещерах с солью.

Дети, играя, дважды в неделю дышат частицами соли. И уже стали меньше болеть. Соляные комнаты для малышей сделали за деньги из городского бюджета. Эффективное оздоровление солью. В Мукачево в пяти детсадах обустроили целебные соляные комнаты. Чтобы сохранить и укрепить здоровье малышей.

Небольшое помещение облицевали соляными плитами, которые нарезали в соляных шахтах донецкого Бахмута. Здесь пахнет йодом. В носу пощипывает. Во рту мгновенно появляется соленый привкус.

В комнате микроклимат как в подземной соляной пещере. Соль распыляет еще и прибор – галогенератор. Чтобы ионы соли лучше усваивались организмом. В этом детском саду 270 воспитанников. Дважды в неделю по графику здоровые дети приходят сюда на полчаса – для профилактики болезней.

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Больных детей лечат солью здесь каждый день. Играя, дети вдыхают целебный воздух и даже пробуют необычные стены на вкус. Микрочастицы соли убивают вредные микроорганизмы и облегчают дыхание. 10 сеансов такой солетерапии заменяют неделю оздоровления на море.

И положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. Лечат аллергию и органы дыхания. И успокаивают малыша. Дошкольники в Мукачево уже меньше болеют.

Соляные комнаты обустроили в детсадах за деньги из городского бюджета. Потратили 1 млн 400 тыс грн. Опыт переняли от соседей венгров. Всего в Мукачево есть 23 детсады. Соляные комнаты есть в пяти из них. Вместе с детьми бесплатно оздоравливаться могут еще и и их родители.

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Опубликовано Июль, 20 в 11:32



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