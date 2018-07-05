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Игра на выживание: как боевики выкуривали жителей Пивденного

На подступах Горловки группа боевиков пыталась проникнуть за линию украинской передовой.

Костью в горле боевиков стало освободившийся месяц назад поселок Пивденное. Новое хлебное перемирие на этот участок фронта так и не распространилось. Штурмовые группы боевиков уже стали привычным явлением для армейцев на этих позициях.

Военные показали бойницы, из которых били террористы.

– Там у боевиков стоят крупнокалиберные пулеметы. Оттуда они ведут огневую атаку, чуть ниже на балконах у них наблюдатели, – рассказывает боец ​​ООС.

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Улицы Пивденного под обстрелами боевиков стали сплошной гарью. Оккупационные силы буквально выбили здешних из своих домов. Забрать вещи для местных – это игра на выживание.

Вчера Факты ICTV писали, во что враг превратил рынок на Донбассе.

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