Игра на выживание: как боевики выкуривали жителей Пивденного

На подступах Горловки группа боевиков пыталась проникнуть за линию украинской передовой.

Костью в горле боевиков стало освободившийся месяц назад поселок Пивденное. Новое хлебное перемирие на этот участок фронта так и не распространилось. Штурмовые группы боевиков уже стали привычным явлением для армейцев на этих позициях.

Военные показали бойницы, из которых били террористы.

– Там у боевиков стоят крупнокалиберные пулеметы. Оттуда они ведут огневую атаку, чуть ниже на балконах у них наблюдатели, – рассказывает боец ​​ООС.

Смотрите: Как ВСУ отбивают высадку российских войск с моря – учения под Мариуполем

Улицы Пивденного под обстрелами боевиков стали сплошной гарью. Оккупационные силы буквально выбили здешних из своих домов. Забрать вещи для местных – это игра на выживание.

Вчера Факты ICTV писали, во что враг превратил рынок на Донбассе.

Опубликовано Июль, 05 в 19:22



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.