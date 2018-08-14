Общественный контроль над политиками – проект Андрея Юсова в Новых лидерах
Каждый политик или партия должны быть под пристальным вниманием избирателя – именно такую цель поставил себе основатель социальной платформы Открытые лидеры, Андрей Юсов.
Он считает, что благодаря прозрачности и открытости его проекта, украинцы смогут лучше оценить работу политиков, зайдя на специальный сайт со своего смартфона.
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Тестовую версию проекта разработчики запустят уже осенью.
К слову, участница проекта Новые лидеры Ирина Лысенко хочет, чтобы во всех областях Украины появились приборы ранней диагностики слуха у новорожденных.
2018-08-14
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