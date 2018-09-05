Факты / Видео / Украина / Деньги на черный день: как и где надежнее хранить/

Деньги на черный день: как и где надежнее хранить

Хранить деньги на черный день. Украинцы якобы и доверились банкам, но все равно живут по старинке. Складывают средства под матрас. И это вместо того, чтобы получать доходы от валюты, под бдительным оком банкиров.

И даже больше, многие из нас, и не знают о таком способе сбережения денег, как вложения в государственные облигации.

Очищенная банковская система начала приходить в себя – нести деньги туда люди не торопятся. Кроме недоверия, не привлекательна прибыль. За 1000 долларов в год в банке можно заработать максимум – 40. Из них нужно еще оплатить почти 20% налога. Об альтернативном и популярном в мире виде инвестиций – большинство украинцев даже не знают.

Смотрите: Украинские сериалы: появится ли больше и кто будет финансировать

Специалисты отмечают, чтобы поощрить людей вытащить деньги из банки, пример должны показать чиновники и депутаты, которые записали в декларациях, что именно там хранят свое состояние.

К слову, из-за долгов больницы, школы и садики Смелы без воды.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как перевести деньги из США в Украину через PayPal
Депозит
Где и в какой валюте выгодно хранить деньги: советы НБУ
Опустевшая государственная казна: почему задержка выплат пенсий только начало
Почему казна Украины почти пуста – объяснение Минфина
Нацбанк презентовал новые 20 гривен 2018 года: когда введут в обращение
Кредит будет взять проще – Рада приняла закон
Пожежа у відділенні банку в Києві
В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова
Миші
В Индии мыши обгрызли в банкомате купюры на миллион

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка