Деньги на черный день: как и где надежнее хранить

Хранить деньги на черный день. Украинцы якобы и доверились банкам, но все равно живут по старинке. Складывают средства под матрас. И это вместо того, чтобы получать доходы от валюты, под бдительным оком банкиров.

И даже больше, многие из нас, и не знают о таком способе сбережения денег, как вложения в государственные облигации.

Очищенная банковская система начала приходить в себя – нести деньги туда люди не торопятся. Кроме недоверия, не привлекательна прибыль. За 1000 долларов в год в банке можно заработать максимум – 40. Из них нужно еще оплатить почти 20% налога. Об альтернативном и популярном в мире виде инвестиций – большинство украинцев даже не знают.

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Специалисты отмечают, чтобы поощрить людей вытащить деньги из банки, пример должны показать чиновники и депутаты, которые записали в декларациях, что именно там хранят свое состояние.

К слову, из-за долгов больницы, школы и садики Смелы без воды.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 19:52



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