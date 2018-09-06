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Деньги выделили, но ремонт не сделали: почему на Тернопольщине дороги в ужасном состоянии

Жители семи сел на Тернопольщине не один десяток лет просят залатать дорогу. На отрезке от Коропца к Нижневу – уже просто образовался оползень. Сильные дожди подмыли каменный – еще австрийский мост. Земля вместе с бетонной обочиной сдвинулась.

Нет дороги – нет сообщения. Через такое состояние дорог рейсовые автобусы отказываются курсировать, поэтому после 12:00 дня все села остаются невыездными. В Коропце есть училище и военный лицей, поэтому студентам и другим людям нужно идти пешком 9 километров, чтобы сесть на другой автобус.

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Люди в очередной раз собирают подписи, чтобы дорожники обратили внимание на проблему. Община готова к софинансированию – за свой счет уже разработали проект. Стоимость капитального ремонта двух участков длиной по шесть километров более 35 млн гривен. В этом году область получила более 250 млн гривен на ремонт местных дорог. Правда большинство работ еще ждут своего часа, ибо только проводят тендеры.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Украине сузят дороги – новые нормы утверждены

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