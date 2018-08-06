Деньги – есть, ремонтов – нет. Почему чиновники не спешат ремонтировать дороги

Аварийный мост в Тысменице расположен на трассе государственного значения. В центре переправы была трещина. Ежедневно – тысячи машин и на протяжении десятков лет – ни копейки для ремонта. В этом году дорожники взялись за его реанимацию. Средства – из Дорожного фонда.

Долго делают, потому что с июля финансирование и выполнение работ от Службы автомобильных дорог окончательно перешло в подчинение областных администраций. Поэтому сейчас именно губернаторы лично ответственны за дороги в своих регионах.

Специалисты признают, Дорожный фонд – спасительная соломинка, особенно для участков местного значения. Ведь на восстановление прикарпатских дорог только из государственного фонда в этом году поступило 278 млн грн. И это самая большая сумма за последние годы.

Прикарпатье активно использует ресурсы Дорожного фонда. Почти 90% средств здесь уже освоили. Однако области с ужасным состоянием дорог местного значения ремонтировать их не спешат. Черкасская, Николаевская, Херсонская, Закарпатья не использовали и 20% средств.

В Черкасской области ремонта требуют более 4 тыс. км местных дорог. Однако ремонтировать их начали только в июле. К началу этого месяца здесь не использовали ни копейки из Дорожного фонда. Чиновники объясняют это созданием государственного предприятия, которое выполняет сейчас функцию заказчика работ и услуг, плюс тендерные процедуры.

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Черкащине выделили 391 млн грн. Сейчас одновременно ведутся работы на полсотни объектах. Дорога из Черкасс на Умань была одной из худших.

Работы начали поздно, признают чиновники. Однако за август-сентябрь собираются отремонтировать все запланированное и освоить большинство денег.

На региональную дорогу из Николаева к курортному Очакову водители не решаются уезжать. Карты Google даже не видят эти 60 километров пути. Однако николаевские дорожники не спешат латать ямы. Область тоже в аутсайдерах освоения средств дорожного фонда. Чиновники говорят – затянулся процесс выбора худших ям.

Теперь одновременно в работе шесть участков. Еще 15 готовятся к мелкому ремонту. Однако успеют ли починить к осени на выделенные государством 180 млн грн – не уверены.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян призывает местные власти ремонтировать дороги активнее, ведь средствами государство обеспечило.

К слову, сколько стоит Окружная дорога в Киеве и когда достроят.

Опубликовано Август, 06 в 11:10



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