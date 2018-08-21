Деньги собирали всем селом. На Прикарпатье люди сами строят школы и дороги
Звук бетономешалки на одной из татаровских улочек слышно издалека. Чтобы качественно выложить горную дорогу – мастера разработали специальный раствор.
Селяни решили самостоятельно заасфальтировать дорогу.
Цемент, арматуру для устилки и щебень активистам дали в сельском совете. Человеческая инициатива и умелые руки такие ремонтные работы удешевили на 70%, говорит местный голова.
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Мини-поле в Яремче – также общественная инициатива. 650 тыс. грн. дали из областного бюджета. Столько стоит само покрытие поля.
Все остальное – дренаж, фундамент, ограждение яремчанцы делали сами. Собрали почти 100 тыс. наличности. Сэкономили на технике, потому что ее привезли местные предприниматели, и мастерах, ведь все делали собственными руками.
Примеры такой самоорганизации можно найти почти в каждом селе, поселке или городе.
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