Грибной сезон 2018 на Прикарпатье: как собирать и цены

Обильные дожди, которые продолжаются вторую неделю, дали старт грибному сезоне на Прикарпатье. И ярые грибники, и просто любители отведать лесных даров на седьмом небе от счастья. С каждым днем ​​количество грибов в карпатских лесах увеличивается. К тому же, в это время года красавцы растут в низинах, именно там их легче собирать.

Тепло и влага – вот что нужно для хорошего грибного сезона. И на Прикарпатье он уже стартовал.

Всего за полтора часа тихой охоты, Василий Ковтюк собрал более 5 кг белых грибов. Говорит, на открытых местностях их видно за несколько метров. К тому же, грибы растут в низине и вдоль старых лесных дорог. Они в еловых, буковых или дубовых посадках и даже среди трав. Правда, чтобы принести хороший урожай – в лес надо выйти рано.

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Если есть хоть малейшее сомнение в цвете, форме или запахе – оставьте гриба там, где взяли. Отравиться можно даже съедобными. Они имеют пористую структуру, поэтому быстро впитывают вредные вещества. Поэтому нуждаются в быстрой переработке.

Если прогуляться по лесу не получается, то грибы можно купить. В Верховине, это высокогорный край, килограмм белых стоит 60 грн, это на 20 грн дешевле, чем в прошлом году.

Сбор и продажа грибов в высокогорье одно из средств выжить. В хороший сезон, за месяц можно наторговать около 20 тыс грн.

Наиболее распространенными грибами в карпатских лесах белые, подберезовики, подосиновики и лисички. Учитывая, что лето только началось – сезон стартовал удачно.

К слову, катастрофы с урожаем не будет: на Украину идет похолодание.

Опубликовано Июль, 02 в 11:23



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