Общежития в Украине: проблемы и как решить

Огромные суммы за свои 40 м² платят практически все 100 жителей общежития в Хмельнике. И альтернативы котлам на электричестве здесь нет. В начале двухтысячных Хмельницкий железобетон, которому подчинялась здание, обанкротился – тогда здесь отключили отопление и воду.

Оставили только электричество – это единственное, от чего греются и готовят пищу. Сейчас в общежитии живут все, кто раньше работал на предприятии или строил многоэтажку.

Сейчас люди хотят приватизировать комнаты, тогда смогут подключить технический тариф на электричество и платить в 3,5 раза меньше – 45 коп. за кВт. Однако владелец холдинга не позволяет – мол, в здании живут только 5 работников предприятия, остальные – чуть ли не силой заняли комнаты и все там переоборудовали.

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Адвокат Алексей Якименко убеждает – здание относится к общественному жилищному фонду. И это дает право на приватизацию.

Проблема общежитий в Украине масштабная, касается сотен тысяч людей. Решить ее мог бы закон, который позволил бы передать в коммунальную собственность здания, принадлежащие государству и бизнесу. Но вот закрепить законодательно этот механизм передачи парламент не может вот уже 7 лет.

К слову, антисанитария и 8 человек в комнате – ужасное состояние общежитий в Украине.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 21:59



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