Густая пыль окутала Киев: врачи рассказали в чем опасность

Киевлянин Вадим счищает со своего автомобиля толстый слой пыли. Говорит, утром такого еще не было, офис находится выше, а когда вышел на улицу, – увидел столбы пыли.

Киевская улица Глубочицкая напоминала арабские Дубаи во время песчаной бури. От густой пыли люди спасались, как могли: водители плотно закрывали окна машин, а пешеходы пытались быстрее проскочить запыленные места.

Коммунальщики говорят: грязь принес ливень, земля высохла и превратилась в едкую пыль. Коммунальщики пытались ее убрать.

Смотрите: Последствия непогоды в Киеве – что ремонтируют, пути объезда и погода на август

Врачи говорят: длительное дыхание таким воздухом может вызвать обострение хронических недугов горла, основание пыли – это силикат кремния, который раздражает слизистую оболочку. Поэтому медики советуют без необходимости не выходить на улицу, или дышать через влажный платок.

Коммунальщики же надеются, что за выходные с грязью на дорогах таки справятся.

К слову, ущерб на 700 тыс., а власть дала 5 тыс. – в Чернигове считают убытки от непогоды.

Опубликовано Август, 18 в 20:01



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.