Густая пыль окутала Киев: врачи рассказали в чем опасность
Киевлянин Вадим счищает со своего автомобиля толстый слой пыли. Говорит, утром такого еще не было, офис находится выше, а когда вышел на улицу, – увидел столбы пыли.
Киевская улица Глубочицкая напоминала арабские Дубаи во время песчаной бури. От густой пыли люди спасались, как могли: водители плотно закрывали окна машин, а пешеходы пытались быстрее проскочить запыленные места.
Коммунальщики говорят: грязь принес ливень, земля высохла и превратилась в едкую пыль. Коммунальщики пытались ее убрать.
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Врачи говорят: длительное дыхание таким воздухом может вызвать обострение хронических недугов горла, основание пыли – это силикат кремния, который раздражает слизистую оболочку. Поэтому медики советуют без необходимости не выходить на улицу, или дышать через влажный платок.
Коммунальщики же надеются, что за выходные с грязью на дорогах таки справятся.
К слову, ущерб на 700 тыс., а власть дала 5 тыс. – в Чернигове считают убытки от непогоды.