Факты / Видео / Украина / Гуцульская овечья брынза: цена и как изготавливают/

Гуцульская овечья брынза: цена и как изготавливают

Гуцульская овечья брынза станет первым в Украине продуктом с маркой географического указания. Это своеобразный знак качества, подтверждающий уникальность товара. Аутентичную гуцульскую брынзу признают в Европе.

Свежее молоко сразу же перерабатывают. Добавляют в него уникальный фермент – кляг. Это сок из желудка молодого теленка. Пастухи руками формируют комок творога, который называют будз.

СмотритеЭкоотдых на Прикарпатье: что предлагают, цены и как доехать

Все процессы ее изготовления – исключительно вручную. Рецепт и технология – прадедовские, неизменные веками. Работа изнурительная и тяжелая. Пастухи жалуются: продают ее только дома. И дешево – от 100 до 150 гривен за килограмм.

Ранее Факты ICTV писали о секретах создания трембиты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Без риска для здоровья! Чем кормить школьников
Успенський піст
Успенский пост: что можно есть по дням
Уличная еда: что летом лучше не покупать и советы от врачей
Домашняя консервация: что заготавливают и цена
Городской рынок еды в Одессе: что попробовать и чем популярный
Из чего делают шаурму, кто и как ее продает – что показала инспекция
Молекулярная кухня: что это такое и рецепты
Диетический бургер: как сделать любимое блюдо полезным

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка