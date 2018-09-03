Гуцульская овечья брынза: цена и как изготавливают

Гуцульская овечья брынза станет первым в Украине продуктом с маркой географического указания. Это своеобразный знак качества, подтверждающий уникальность товара. Аутентичную гуцульскую брынзу признают в Европе.

Свежее молоко сразу же перерабатывают. Добавляют в него уникальный фермент – кляг. Это сок из желудка молодого теленка. Пастухи руками формируют комок творога, который называют будз.

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Все процессы ее изготовления – исключительно вручную. Рецепт и технология – прадедовские, неизменные веками. Работа изнурительная и тяжелая. Пастухи жалуются: продают ее только дома. И дешево – от 100 до 150 гривен за килограмм.

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Опубликовано Сентябрь, 03 в 21:56



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