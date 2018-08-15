Гуцульский лижнык: что это такое, лечебные свойства и цены

На Закарпатье в горном селе Квасы устроили зрелищный Международный фестиваль гуцульского лижныка. Так называют одеяло, изготовленное вручную с натуральной овечьей шерсти.

Своими покрывалами здесь щеголяли мастера из Закарпатья, Прикарпатья и соседней Румынии. Это древнее ремесло здесь не забывают и учат девочек ткать натуральные и качественные одеяла с детства.

Покрывало у гуцулов является символом благополучия и богатства, хорошо согревает зимой, да еще и отлично лечит.

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Стандартный размер покрывала – два на три метра. Вес – 6 кг. Изготавливают его неделю.

На фестивале покрывала от полутора тысяч гривен до трех.

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Опубликовано Август, 15 в 10:46



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