Гуцульский лижнык: что это такое, лечебные свойства и цены
На Закарпатье в горном селе Квасы устроили зрелищный Международный фестиваль гуцульского лижныка. Так называют одеяло, изготовленное вручную с натуральной овечьей шерсти.
Своими покрывалами здесь щеголяли мастера из Закарпатья, Прикарпатья и соседней Румынии. Это древнее ремесло здесь не забывают и учат девочек ткать натуральные и качественные одеяла с детства.
Покрывало у гуцулов является символом благополучия и богатства, хорошо согревает зимой, да еще и отлично лечит.
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Стандартный размер покрывала – два на три метра. Вес – 6 кг. Изготавливают его неделю.
На фестивале покрывала от полутора тысяч гривен до трех.
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