H&M в Украине! Какие цены и где откроют следующий магазин

Шведская компания гигант, один из самых известных в мире брендов одежды – с этого момента и на украинском рынке.

От входа в магазин и чуть ли не до выхода из торгового центра – сотни людей терпеливо ждут своей очереди. В среднем по 2 часа.

Гостей запускают постепенно, чтобы не было толкотни внутри.

Чтобы быть первыми, люди занимали очередь от вчерашнего утра. И такую ​​настойчивость – поощряли. 1-ый человек в очереди получила сертификат на 10 тыс. грн.

Девиз H&M- Модная одежда по доступным ценам. К примеру, джинсы можно приобрести за 350 грн, обувь и блузки – за 300, платья – от 400. Есть одежда и дороже, премиум-сегмента. Однако главное, европейский бренд в Украине на свои товары цены не завышает.

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Европейцы любят H&M, потому одежду часто шьют мировые дизайнеры и звезды по доступной цене. Над коллекциями для H&M работали Дэвид Бекхэм, Карл Лагерфельд, Версаче, Роберто Кавалли, Стелла Маккартни и другие.

То, что H&M пришел на наш рынок – это сигнал другим мировым компаниям – в Украине не только можно, но и стоит делать бизнес. Эта компания работает только там, где планирует получать прибыль. Кроме того, шведы известны тем, что ведут прозрачный бизнес и не терпят коррупции. Впрочем, эксперты признают, для крупного бизнеса в Украине есть множество рисков, именно на таком нестабильном рынке дела могут пойти вверх.

Как бы там ни было, но, только открыв первый магазин, в H&M уже анонсировали появление второго. Он также будет в Киеве – а потом и в остальных городах.

К слову, H&M изымает из продажи детские носки “из-за Аллаха”.

Опубликовано Август, 18 в 19:42



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