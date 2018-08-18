H&M в Украине! Какие цены и где откроют следующий магазин
Шведская компания гигант, один из самых известных в мире брендов одежды – с этого момента и на украинском рынке.
От входа в магазин и чуть ли не до выхода из торгового центра – сотни людей терпеливо ждут своей очереди. В среднем по 2 часа.
Гостей запускают постепенно, чтобы не было толкотни внутри.
Чтобы быть первыми, люди занимали очередь от вчерашнего утра. И такую настойчивость – поощряли. 1-ый человек в очереди получила сертификат на 10 тыс. грн.
Девиз H&M- Модная одежда по доступным ценам. К примеру, джинсы можно приобрести за 350 грн, обувь и блузки – за 300, платья – от 400. Есть одежда и дороже, премиум-сегмента. Однако главное, европейский бренд в Украине на свои товары цены не завышает.
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Европейцы любят H&M, потому одежду часто шьют мировые дизайнеры и звезды по доступной цене. Над коллекциями для H&M работали Дэвид Бекхэм, Карл Лагерфельд, Версаче, Роберто Кавалли, Стелла Маккартни и другие.
То, что H&M пришел на наш рынок – это сигнал другим мировым компаниям – в Украине не только можно, но и стоит делать бизнес. Эта компания работает только там, где планирует получать прибыль. Кроме того, шведы известны тем, что ведут прозрачный бизнес и не терпят коррупции. Впрочем, эксперты признают, для крупного бизнеса в Украине есть множество рисков, именно на таком нестабильном рынке дела могут пойти вверх.
Как бы там ни было, но, только открыв первый магазин, в H&M уже анонсировали появление второго. Он также будет в Киеве – а потом и в остальных городах.
К слову, H&M изымает из продажи детские носки “из-за Аллаха”.