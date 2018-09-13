Взятки в строительстве: чем это опасно и как побороть

Строительная отрасль – одна из самых коррумпированных в Украине. Во времена Януковича брали меньше – возмутился сегодня генпрокурор Юрий Луценко.

Ни реформы, ни создание независимой государственно-архитектурной инспекции не помогли. Черные расценки за разрешения на строительство процветают, причем выросли вчетверо.

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В профильном министерстве обещают разобраться. Взяточников уволить, а систему выдачи разрешений при строительстве сделать прозрачной и электронной, чтобы у чиновников не было соблазна требовать деньги.

Генпрокурор объявил сегодня коррупционерам в строительной сфере войну. Двое руководителей региональных ДАБИ на Тернопольщине и Волыни уже погорели на взятках. Застали с поличным и руководителей в Василькове на Киевщине и в Черкассах. И останавливаться, говорят в ГПУ, не будут. И уже сегодня полетели головы руководителей региональных инспекций в Одессе и Херсоне.

К слову, как Румыния борется со взяточничеством и почему это работает.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 19:49



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