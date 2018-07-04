Хлебное перемирие: на Донбасс зашли две колонны военной техники с РФ

Накануне стало известно, что из России на Донбасс зашли две колонны военной техники, а именно 31 единица боевых машины пехоты, 4 Урала и 2 УАЗа. Техника направлялась в район оккупированных Дебальцево и Горловки.

Украинские армейцы под Дебальцево на рассвете видели, как боевики на передовые позиции заводили танк и 4 боевые машины пехоты. В прямой видимости армейцев. Боевики пользуются хлебным перемирием – ведь военным запрещено открывать огонь, если нет угрозы жизни.

Украинские военные также используют, по-своему, хлебное перемирие. В Донецкой области на побережье Азовского моря мотопехотные подразделения оттачивают навыки уничтожения российского десанта в случае высадки в море и внезапного прорыва.

Танковые расчеты Т-64 и боевые машины пехоты уничтожали морские цели прямой наводкой на расстоянии 9 км.

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Ну и много шума в соцсетях наделал военный вертолет, который за считанные метры пролетел буквально над головами отдыхающих на Азовском море.

Полет проходил в рамках военных учений в поселке Рыбацкое Мариуполя.

В то же время за третьи сутки перемирия в штабе насчитали 17 провокационных обстрелов боевиками. Оккупационная армия вновь применила минометы, калибр 82 мм.

Произошло это ночью, били по защитникам Крымского. Всего на всех направлениях под вражеский огонь попали окраины более 10 населенных пунктов. Потерь с украинской стороны нет.

К слову, за минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения.

Опубликовано Июль, 04 в 11:15



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