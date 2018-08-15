Хлебное перемирие под звуки выстрелов – новая активная точка обстрела на Донбассе
Хлебное перемирие в окрестностях Авдеевки разрывают звуки выстрелов.
Добраться передовой здесь можно только перебежками на прицеле у боевиков.
Это участок фронта, который ранее интенсивные бои обходили стороной. Однако уже неделю – как террористы изменили тактику.
Мины на рассвете, гранатометные выстрелы вечером. Калибры враждебного железа меняются в зависимости от времени суток.
С больших калибров боевики били не по стационарных огневых точках. Для обстрела использовали автомобили.
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Уход огневой группы прикрывали пулеметами.
Вечерние атаки имеют другой характер. С автоматического станкового гранатомета боевики пытаются накрыть квадраты поражения.
Днем интенсивность огня меньше, однако не прекращается. Одиночные выстрелы и взрывы держат украинских военных в тонусе.
К слову, если не действовать немедленно – Украина может потерять Азов.