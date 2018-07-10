Хлебное перемирие сорвано – под огнем Пески и Авдеевка

Вадим рассказывает, несколько дней с момента хлебного перемирия, объявленного в период сбора урожая, и действительно стало тише. Но провокации продолжаются. Это одна из передовых позиций у Авдеевки. Но добраться туда – то еще испытание.

Дорога хорошо просматривается и простреливается, поэтому нас прикрывают воины, сопровождающие. На вид как в кино, адреналин зашкаливает. Расслабляться нельзя, говорит Павел.

Но не только снайперов стоит остерегаться. Арсенал, который применяют кремлевские наемники, немалый. Павел на войне 2 года. Сам из Донецкой области, он здесь, на передовой, потому что не понаслышке знает о русском мире.

И не хочет жить в непризнанной республике, существование которой выгодно только Кремлю для дестабилизации политической ситуации в Украине. На другом украинском опорном пункте также нужно быть крайне осторожным – не стоять у бойниц и пригибаться, если траншея невысока.

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До ближайших вражеских опорников отсюда менее 100 метров, и кремлевские наемники чаще всего целятся по нашим позициям с крупнокалиберных пулеметов, пренебрегая так называемым хлебным перемирием.

Рядом – Донецкая фильтровальная станция. Это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и еще несколько населенных пунктов. Боевики не раз и не два провоцировали и оттуда.

Однако наши армейцы в ответ не стреляют. Жора, который в войну пришел добровольцем в 2014, хорошо изучил поведение врага и не собирается вестись на провокации.

За его плечами – выход из Иловайска, бои за Пески и Марьинку, теперь вторая ротация в Авдеевке. На вопрос об усталости с улыбкой отвечает: нет, потому что надо защищать родную землю столько, сколько потребуется.

К слову, что не так с минометом Молот.

Опубликовано Июль, 10 в 19:47



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