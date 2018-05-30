Хоронили всей школой – в Торецке провели в последний путь убитую снарядом 9-классницу

На крыльце школы №7 города Торецка собираются дети с цветами. Вместо веселой линейки накануне экзаменов ученики пришли на похорон своей одноклассницы. В пустом классе директор школы Алексей Головатый показывает место, за которым училась погибшая от мины боевиков Дарья Каземирова.

Проститься с 15-летней Дарьей пришла вся школа. Не сдерживали слез как взрослые, так и дети. За время войны местные в прифронтовом городе переживали разные моменты, но смерть ребенка шокировала всех. Одноклассник девочки Иван вспоминает последнюю встречу с погибшей, когда в прошлую пятницу всем классом поздравляли ее с днем ​​рождения.

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Друзья Дарьи сквозь слезы вспоминают, она была активным ребенком. Хорошо рисовала, не скрывала своего патриотизма и любви к Украине, что видно из многочисленных сообщений на ее странице в Facebook. Классный руководитель девушки Леонид Макаров уверяет, львиная доля детей его школы несмотря на террор “русского мира” растут нормальными украинцами.

Трагедия произошла позавчера. По информации экспертов с наблюдательной миссии ребенок погиб от взрыва мины, которая прилетела около 11 утра из района шахты Гагарина оккупированной Горловки. Бьют боевики целенаправленно по городу. За последний месяц были прилеты в жилые кварталы и больницу. Учеников отправили на дистанционное обучение.

К слову, оккупанты провели 36 обстрелов, много раненых.

Опубликовано Май, 30 в 17:21



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