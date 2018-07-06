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Хороший массаж сердца ломает ребра: новые методики спасения на воде в Бердянске

С начала этого года на водоемах страны погибли уже более полутысячи украинцев. Такую печальную статистику приводит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Только с июня утонули уже 170 человек.

В основном главная причина несчастных случаев – пренебрежение правилами поведения на воде и злоупотребление спиртным. В случаях гибели детей – отсутствие родительского контроля.

Если не знать особенности местных пляжей и подводных течений, отдых на море может быть опасным.

Медики и спасатели уверяют, в деле спасения утопающего решающую роль играет каждая минута.

Смотрите: Мост с лестницей. На Франковщине люди гибнут на переправе, что соединяет село

Чтобы уменьшить трагическую статистику, в Бердянске развивают новые методики спасения на воде. Например, вводят канадскую практику, с привлечением собак. Трехлетний ньюфаундленд Лаунж по команде доставляет человеку спасательный круг. И при необходимости может даже вытащить на берег резиновую лодку.

Напомним, во Франковске после ремонта фасада обвалился балкон вместе с женщиной.

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