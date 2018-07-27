Крестный ход в Киеве: 20 тыс. человек, 5 тыс. полиции и 3 задержанных
Перекрыт центр Киева, 5 тысяч правоохранителей и тысячи верующих. В столице отмечают 1030 Крещения Руси. Празднования продлятся два дня.
Перед молебном верующих Московского патриархата встречала конная полиция, а всех участников шествия проводили через металлодетектор.
Полиция, Национальная гвардия, криминалисты, кинологи и пес Юджин. Сегодня уже есть задержанные.
Читайте: Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий
Сегодня на ходу собрались почти 20 тысяч человек с украинской православной церкви Московского патриархата. Представители Вселенского патриарха отказались к ним приезжать.
Зато завтра на мероприятиях Киевского патриархата – обязательно будут.
К слову, в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.