Факты / Видео / Украина / Крестный ход в Киеве: 20 тыс. человек, 5 тыс. полиции и 3 задержанных/

Крестный ход в Киеве: 20 тыс. человек, 5 тыс. полиции и 3 задержанных

Перекрыт центр Киева, 5 тысяч правоохранителей и тысячи верующих. В столице отмечают 1030 Крещения Руси. Празднования продлятся два дня.

Перед молебном верующих Московского патриархата встречала конная полиция, а всех участников шествия проводили через металлодетектор.

Полиция, Национальная гвардия, криминалисты, кинологи и пес Юджин. Сегодня уже есть задержанные.

Читайте: Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий

Сегодня на ходу собрались почти 20 тысяч человек с украинской православной церкви Московского патриархата. Представители Вселенского патриарха отказались к ним приезжать.

Зато завтра на мероприятиях Киевского патриархата – обязательно будут.

К слову, в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Солнце, мухи и шаурма: вся правда об уличной еде в Киеве
Большой потоп в Киеве: 1,5 м воды в переходах, разрушенные мост и дороги
Киев и Львов под водой: почему каждый ливень превращает города в Венецию
Летние террасы Киева: законные и исчезнут ли с улиц
Конкурс бульдозеров в Киеве: задачи и кто поедет в Германию
Ивана Купала 2018: как встречают самую загадочную ночь украинцы
Киев 1892. Первый трамвай в Восточной Европе!
Киев на грани экологической катастрофы – Днепр могут затопить нечистоты

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка