Крестный ход в Киеве: 20 тыс. человек, 5 тыс. полиции и 3 задержанных

Перекрыт центр Киева, 5 тысяч правоохранителей и тысячи верующих. В столице отмечают 1030 Крещения Руси. Празднования продлятся два дня.

Перед молебном верующих Московского патриархата встречала конная полиция, а всех участников шествия проводили через металлодетектор.

Полиция, Национальная гвардия, криминалисты, кинологи и пес Юджин. Сегодня уже есть задержанные.

Читайте: Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий

Сегодня на ходу собрались почти 20 тысяч человек с украинской православной церкви Московского патриархата. Представители Вселенского патриарха отказались к ним приезжать.

Зато завтра на мероприятиях Киевского патриархата – обязательно будут.

К слову, в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

Опубликовано Июль, 27 в 20:15



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.