Кто стал Мини-мир красоты Украины 2018

Эти девочки много работают над собой, часами дефилируют на репетициях, а хореографией, вокалом или другими видами искусств занимаются каждый день. И это при том, что старшей всего 14.

Настя занимается воздушными танцами, изучает японский и мечтает стать айтишницей.

Милена – самая дружная девочка по версии участников, она завоевала титул Жемчужина Украины. А еще она волонтер, в родном городе занимается детьми с синдромом Дауна.

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От Мариуполя до Тернополя. Конкурс самых красивых в Черновцах проводят 13 лет. И каждый раз девочки поражают своим талантом, харизмой, искренностью.

Девочка должна оставаться леди при любых обстоятельствах, убеждена Настя Галкина.И 10-летняя киевлянка это доказала.

Именно Анастасия стала юной королевой Украины. Титул Принцессы, Королевы, Жемчужины – без внимания не осталась ни одна из юных красавиц. Всех – отметили наградами.

К слову, Факты писали, как зарабатывать на украшениях в Украине.

Опубликовано Июнь, 09 в 14:06



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