Кто такие коучи и сколько зарабатывают

Профессия коуча набирает популярность в Украине. Это мотиваторы, которые помогают людям построить бизнес, правильно устроить личную жизнь. В среднем стоимость часовой сессии стоит от 50 долларов.

Валерия Шевченко – бизнес-коуч. За плечами у Валерии более 100 часов мотивационных встреч. Говорит, коучи не диктуют свои рецепты успеха или решения проблемы, а помогают человеку обрести собственные.

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С помощью правильных вопросов – раскладывают в голове все по полочкам. Далее помогают построить четкие планы.

Но главное, как и с психологом – абсолютное доверие. Иначе успеха не будет.

Человеку обычно хватает уже 5-часовых занятий, чтобы найти правильное решение. Профессия коуча давно топовая в Европе и США, и только начинает набирать популярность в Украине.

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Опубликовано Август, 23 в 15:11



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