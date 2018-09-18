Подставили сами себя. Почему Кремль позволил сбить свой Ил-20

Телеканал Си-Эн-Эн утром сообщает – самолет ИЛ-20 сбили сами россияне. Москва традиционно начинает все опровергать. но через несколько часов признает – ракету выпустили из российского зенитного комплекса, что С-200, но стреляла сирийская правительственная армия, формально независимая, но полностью под контролем России.

Это был ответ на очередной авианалет Израиля, которым сирийцы даже с российским оружием помешать не могут уже много месяцев. Ракету с С-200 выпустили по израильскому истребителю, но те летели рядом с российским самолетом, поэтому снаряжать выбрал целью именно ИЛ-20. Москва говорит о сознательной провокации.

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Израиль своим врагом называет Иран, поэтому постоянно атакует его войска в Сирии. Россиян ставлят в известность о авиаударах, но через несколько минут, потому что Москва может предупредить иранцев – своих союзников. Но то, что Тель-Авив сознательно подставил под удар российский самолет, эксперты такую ​​версию отвергают.

Сбивание этого самолета произошло после того, как США и Турция силовыми аргументами отказали Путина от наступления на повстанцев в соседней провинции Идлиб. Вашингтон угрожал авиаударами по атакующим частям и Пентагон не исключал – под удар случайно могут попасть российские военные. Теперь Кремль старается держаться достойно и даже угрожает за сбитый самолет.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Сирия случайно сбила российский Ил-20 с 14 военными

Опубликовано Сентябрь, 18 в 21:56



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