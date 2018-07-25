Hummer H1 от MSA: 510 сил, кевларовый кузов, преодолевает ямы глубиной 1 м

Американская дизайнерская компания MSA выпустила новую гражданскую версию легендарного военного внедорожника Hummer H1.

В основе джипа – рама с защитным порошковым напылением, а кузовные элементы укреплении кевларом. Учитывая экстремальность условий эксплуатации, пневматические кресла оборудовали подогревом и вентиляцией.

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Новая регулируемая подвеска Хаммера получила функцию изменения клиренса до 18-ти см, а максимальный дорожный просвет достигает почти полметра. Это позволяет преодолевать вброд водные преграды глубиной до 107 см.

Модернизированный дизельный двигатель на 510 лошадиных сил способен, несмотря на более 4 т веса разогнать внедорожник до сотни за 7 секунд. А максимальная скорость этого монстра составляет 196 километров в час.

В США новая версия Хаммер Ейч1 Hummer H1 будет стоить 290 тыс. долларов.

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Опубликовано Июль, 25 в 11:56



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