Больных носят на руках! В луцком хосписе 20 лет не работает лифт

Заложниками в собственных палатах стали полсотни пациентов ковельского хосписа. Единственный лифт здесь не работает. У Владимира тяжелая травма позвоночника – на работе мужчина упал с высоты и уже 14 лет прикован к постели. Ухаживают здесь хорошо, говорит мужчина, но вот на улицу очень хочется.

В хосписе почти все пациенты тяжелобольные – но заботы и профессионального ухода, говорят, им не хватает.

Когда-то здесь было несколько отдельных больниц. После ее закрытия в прошлом году, обустроили хоспис. Подъемник не работает уже 20 лет, вышел срок эксплуатации, поэтому санитарки должны носить больных по лестнице на руках – или проситься в лифт поликлиники, которая в этом же помещении. Но в поликлинику еще надо дойти, тем более, что на выходных она закрыта.

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Кроме лифта – проблем в хосписе немало, говорит главный врач. Помещению более полувека. Надо заменить теплосеть, отремонтировать систему пожарной безопасности. Здесь уже приступили к санузлам – чтобы приспособить их для тяжелобольных.

На восстановление подъемника надо почти полтора миллиона гривен – таких денег у хосписа нет. И в областном совете их пока не будут искать, говорят, пока есть более важные вопросы.

Когда в хосписе заработает лифт, не берется обещать никто. Найти миллион, для области проблема. Поэтому персоналу придется собрать все свои силы и дальше носить больных на руках.

К слову, падает под землю. Город Калуш на Ивано-Франковщине может исчезнуть.

Опубликовано Август, 08 в 12:52



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