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Hyundai Elantra 2019: характеристики и цена

Южно-корейский автобренд Hyundai обновил свой седан Elantra. Модель 2019 получила радикально новое внешнее оформление.

Заметный элемент дизайна – оптика с треугольными ходовыми огнями и передний бампер с большой радиаторной решеткой.

Системы безопасности: камеры кругового обзора, системы предупреждения столкновений и удержание рядности. А вот под капотом – все без изменений.

На выбор – 2-литровый двигатель на 147 лошадиных сил и объемом 1,4 литра с турбо-наддувом на 128 лошадей. Последний будет комплектоваться 6-ступенчатой ​​механической коробкой или автоматом с двойным сцеплением.

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Цена новой Elantra стартует с 26 тысяч долларов.

К слову, в Украине вводят новые наказания за ДТП.

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