И скорая не подъедет. В Одесской области дом 90-летней женщины заблокирован магазином

Через неделю Вере Васильевне исполнится 90 лет. В столетнем доме женщина прожила всю свою жизнь. На придомовой территории она выращивала деревья и цветы. Но несколько лет назад, вместо зеленых насаждений появился магазин строительных материалов. Теперь к дому женщины невозможно подъехать.

Несколько лет назад, родственники старушки пытались арендовать участок у бабушкиного дома, однако в сельсовете им отказали, аргументируя это тем, что там будет сельский рынок, но подъезд к дому останется. Однако базар не обустроили, а через некоторое время сдали участок в аренду местному депутату.

После появления магазина у дома бабушки, семья Смоляров, неоднократно обращалась к председателю сельсовета с просьбой решить вопрос въезда. Но кроме пустых обещаний и отговорок никакой реакции не было.

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Сейчас родные Веры Васильевны через суд пытаются оспорить решение сельсовета о передаче участка в частную собственность. И более года дело не может сдвинуться с места.

Такое поведение стороны ответчика юристы называют обычным затягиванием дела.

В то же время, родные бабушки боятся, что когда в следующий раз бабушки станет плохо, скорая просто не сможет к ней заехать.

К слову, электричество – праздник, дороги – каменный век: село Бережаны на Львовщине.

Опубликовано Август, 02 в 22:01



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