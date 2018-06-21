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И снова демократия? – новая выставка в PinchukArtCentre

В субботу 23 июня в PinchukArtCentre открывается новая выставка. Ее название – И снова демократия? 12 известных мировых художников представили свои работы.

Среди них Демиан Херст, Такаши Мураками, Олафур Элиассон. Тема демократии не простая. Именно поэтому даже в названии выставки знак. Но работы не дают однозначного ответа. Скорее наталкивают на философские размышления.

Когда в честь побед ее слушал Гитлер. За несколько десятилетий ее исполняли на развалинах Берлинской стены. Именно она является гимном Евросоюза. 9-я симфония Бетховена – прошла долгий путь от диктатуры к демократии. А сегодня создает настроение в залах PinchukArtCentre.

Итальянец Лука Еричитано исполняет симфонию с середины инструмента. И это не только эффектная картинка. Но и демонстрация – свобода никогда не давалась легко. Тоже самое, только более “жестко”, открывает Демиан Хьйорст. Как его Варфоломей, снимает с себя кожу, так же долго и мучительно люди добиваются свободы.

Или показывает Франсис Алис. В его видео – дети из Африки, где только борются за свободу и уже в свободную Европу пытаются попасть через Гибралтар. Сондра Перри привезла в Киев свой “Тайфун”. Американка уверена – как стихия начинается с малейшего ветерка, так и бунты возникают с небольшой проблемы.

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Новая выставка в PinchukArtCentre И снова демократия? – это 20 работ известных художников современности. Вот один из самых успешных японских художников Такаши Мураками специально для киевской экспозиции создал “Льва на престоле”.

Хищное животное здесь мягкое, как кошка. А как на картине с яркими рисунками мы не замечаем черепов, так по привлекательным образами можем не распознать тиранию.

Самого художника в Киеве нет. Но его команда убеждает – работа со сложным подтекстом и устанавливать все было не легко. Для зала печатали специальные обои, картину собирали из фрагментов.

Параллельно с “демократией”, в PinchukArtCentre демонстрируют “Красную книгу – советское искусство Львова 1980-1990-х и персональный проект Леси Хоменко “Перспектива”.

Это проекты исследовательской платформы PinchukArtCentre, которая создает архив современного украинского искусства и демонстрирует результаты своей работы в выставках. Выставки продлятся до 6 января. И как всегда вход свободный.

К слову, известные картины “воскресили” в 3D.

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