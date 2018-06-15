ICTV стал номинантом премии PromaxBDA с промо-роликом шоу Комик на миллион

Нью-Йорк встречает лучших представителей в мировой телеиндустрии в области промо и дизайна. Сегодня столица мира вручает своего рода телевизионный Оскар. И телеканал ICTV – один из номинантов.

За последние 5 лет ICTV трижды был в призерах всемирного фестиваля: в 2014 году канал завоевал 2 бронзы: за заставку к программе Машина времени, и за дизайн логотипа программы Розыгрыш.

В прошлом году был отмечен промо-ролик Дизель шоу. Боги. В этом году канал ICTV номинирован с промо-роликом шоу Комик на миллион в номинации Entertaiment program spot.

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Среди конкурентов – такие “монстры”, как Comedy channel, FOX, the Walt Disney company. Владелица компании Anatomy media Ґабриелла Мирабелла была одной из тех, кто оценивал номинантов. Она отмечает, что авторитетному жюри было сложно выбирать победителей, поскольку работы – очень креативные.

В этом году ICTV на пьедестал не взошел, впрочем попадание в шестерку финалистов – большое достижение не только для канала, но и для украинского телевидения в целом.

Бюджеты на производство у нас в разы ниже, а технические возможности не всегда идут в ногу со временем. Однако опыт ICTV показывает, что конкурировать с родоначальниками трендов – можно. И даже нужно. Ведь далеко не всегда огромные бюджеты возносят на вершину.

К слову, украинцы покорили жюри America’s Got Talent.

Опубликовано Июнь, 15 в 14:54



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