Игры героев: кто выиграл на соревнованиях несокрушимых ветеранов АТО

36-летний черкащанин Сергей Прядко на фронт записался добровольцем в 2015-м. В составе 54-й механизированной бригады прошел настоящий ад войны. Воевал на Светлодарской дуге, получил ранения – год назад его авто взорвалось на противотанковой ракете.

Он потерял одну ногу и пальцы на на второй ноге. Был и боль, и отчаяние, но ни разу мужчина не пожалел, что пошел защищать страну.

Сейчас он доказывает, мужественный характер – важнее здоровое тело. Ведь сейчас эти бойцы соревнуются на выносливость на Играх героев. За 12 минут выполняют несколько задач – поднятие гири, штанги, упражнения со спортивным кубом и тяжелым мячом.

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Большинство из участников к фронту были совсем неспортивными, не ходили в тренажерный зал и подтягивались лишь несколько раз. Война, говорят, научила, бороться, не только с врагом, но и с самим собой.

Все это рузультаты ежедневных тренировок, по несколько часов из-за боли и страдания, снова и снова уже здесь в мирной жизни доказывать, что жизнь не заканчивается в госпитале, а отсутствие ноги или руки – это только вызов.

Игры героев проходят в Украине в третий раз, цель – устроить встречу собратьям. И они своим примером вдохновляют тех, кто после фронта впал в отчаяние.

Победители осенью соберутся в Киеве на финале. А сейчас после соревнований поддержали Клима Клименко – мальчика, который лечится в Германии после того, как в мирном Краматорске от обстрела боевиками его спасла мама, закрыв собой.

К слову, Международные танковые соревнования НАТО: на каком месте Украина.

Опубликовано Июнь, 09 в 20:12



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