Факты / Видео / Украина / Игры и тематические уроки - новые методики преподавания во Львове/

Игры и тематические уроки – новые методики преподавания во Львове

Во львовском учебно-воспитательном комплексе Малыш в этом году от традиционной линейки не отказались. Впрочем торжества значительно сократили. А вместо серой школьной формы, дети одеты в праздничные вышиванки.

В шеренге дети долго не стоят, малюток скорее ведут в классные комнаты на их первый урок. Дебютный он не только для детей, но и учителей. Ведь отныне они будут обучать учеников по принципам новой украинской школы. Урок начинают с утреннего знакомства.

Читайте: Реформа образования: в учебники включили песни рок-звезд

Для этой начальной школы образовательная реформа не в новинку. Директор Кристина Мацькив рассказывает: уже несколько лет они преподают по программе Шаг за шагом. Это лучшие педагогические методики мира. Больше игр, те же утренние встречи и тематические уроки. А главное ребенка к науке не принуждают, а обучают ее ответственности.

Чтобы малыши в учебный процесс легче адаптировались, сегодня занятий в школе не будет. А уже завтра эти крохи и более 9 тысяч первоклашек во всех школах Львова начнут обучение.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие классы не затронет реформа школьного образования

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Платные услуги в школах и садиках – в МОН рассказали на что могут собирать деньги
Дисплеи и парты-трансформеры: в Киеве открыли “умную школу”
Готов ли ребенок к первому классу: все, что нужно знать родителям
Разгрузочные дни и когда просыпаться. 5 советов родителям школьников от психолога
Минздрав разработал новые санитарные правила в школе
1 сентября после реформы: что изменилось на праздничных линейках
Обстрелы и враждебные ДРГ: как прошел День знаний в Авдеевке
Праздничные линейки, банты и улыбки – День знаний в Украине (ОНЛАЙН)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка