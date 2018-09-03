Игры и тематические уроки – новые методики преподавания во Львове

Во львовском учебно-воспитательном комплексе Малыш в этом году от традиционной линейки не отказались. Впрочем торжества значительно сократили. А вместо серой школьной формы, дети одеты в праздничные вышиванки.

В шеренге дети долго не стоят, малюток скорее ведут в классные комнаты на их первый урок. Дебютный он не только для детей, но и учителей. Ведь отныне они будут обучать учеников по принципам новой украинской школы. Урок начинают с утреннего знакомства.

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Для этой начальной школы образовательная реформа не в новинку. Директор Кристина Мацькив рассказывает: уже несколько лет они преподают по программе Шаг за шагом. Это лучшие педагогические методики мира. Больше игр, те же утренние встречи и тематические уроки. А главное ребенка к науке не принуждают, а обучают ее ответственности.

Чтобы малыши в учебный процесс легче адаптировались, сегодня занятий в школе не будет. А уже завтра эти крохи и более 9 тысяч первоклашек во всех школах Львова начнут обучение.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие классы не затронет реформа школьного образования

Опубликовано Сентябрь, 03 в 13:26



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