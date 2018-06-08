Импорт рыбы из Норвегии: как ловят и путь в Украину

Уже несколько лет Норвегия главный экспортер рыбы в Украине. По итогам прошлого года страна вообще установила рекорд и продала нам более 2,5 млн тонн рыбы. Но можно не ждать пока рыбу доставят в Украину, и отправиться в Норвегию на рыбалку самостоятельно. В юго-западной части страны можно охотиться за рыбой в море или реке. Есть и дополнительный бонус – все, что поймали, можно забрать домой. Правда, если это не более 20 кг.

Без подготовки в море вас не пустят. Снасти, удочки, сети можно привезти с собой или арендовать. В сутки – от 150 гривен. Учтите, что суровая норвежская природа не учитывает деньги.

+17 жара для Норвегии, в море еще и ветер и волны. Костюм, по меньшей мере, спасет от солнца и соленой воды.

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Для управления лодкой удостоверение не требуется.

Вечером все рыбаки собираются на базе и начинается чистка рыбы, главный процесс – филетувание. С туши отделяют филе, моют и сушат. Мелкую рыбу часто отдают для наживки.

На хорошей базе есть холодильники. Подсушенную рыбу можно заморозить и отвезти домой в специальных контейнерах, здесь ничего не выбрасывают. Рыбу, которую не забирают с собой, жарят на гриле. А обрезками угощают голодных норвежских птиц.

К слову, испанские инвестиции в украинское солнце. Компанию Аксион называют мировым лидером в производстве зеленой энергии.

Опубликовано Июнь, 08 в 17:05



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