Имя заказчика и следующие в списке: “киллер” Бабченко раскрыл новые подробности
Заказчик убийства российского журналиста Борис Герман имел цель – убить 60 человек до осени.
Об этом в интервью BBC рассказал исполнитель преступления Алексей Цымбалюк.
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По его словам, договоренности с Борисом Германом начались еще в начале апреля, а список жертв постепенно рос с 30 до 60 человек.
Следующими целями были активист одесского евромайдана Тодор Пановский и бывший работник Федеральной службы безопасности России Илья Богданов.
Полного списка по ликвидации Цимбалюк так и не получил.
К слову, Луценко рассказал о причине имитации убийства Бабченко.
2018-06-11
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