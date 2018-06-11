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Имя заказчика и следующие в списке: “киллер” Бабченко раскрыл новые подробности

Заказчик убийства российского журналиста Борис Герман имел цель – убить 60 человек до осени.

Об этом в интервью BBC рассказал исполнитель преступления Алексей Цымбалюк.

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По его словам, договоренности с Борисом Германом начались еще в начале апреля, а список жертв постепенно рос с 30 до 60 человек.

Следующими целями были активист одесского евромайдана Тодор Пановский и бывший работник Федеральной службы безопасности России Илья Богданов.

Полного списка по ликвидации Цимбалюк так и не получил.

К слову, Луценко рассказал о причине имитации убийства Бабченко.

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