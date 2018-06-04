Институту микробиологии и вирусологии – 90! Какие открытия делают украинские ученые
Здесь делают сенсационные открытия – разрабатывают лекарство против вирусов, проверяют уже имеющиеся медикаменты, ищут способы увеличить урожайность.
Факты ICTV побывали в Институте микробиологии и вирусологии, которому 90 лет. Его основал легендарный украинский исследователь Даниил Заболотный, и теперь институт носит его имя.
Несмотря на нехватку средств, материально-технического оснащения и не слишком большой интерес со стороны государства – Институт активно развивается, а его разработки могут смело конкурировать с мировыми.
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Лицензии на их открытие покупают в США, Чехии и Словакии. В скромном помещении с не менее скромным финансированием украинские ученые делают сенсационные открытия.
Здесь не только создают новое, но и проверяют готово.
К слову, в Хмельнике Винницкой области, бывшие АТОвци, создали для себя центр физической подготовки и реабилитации.