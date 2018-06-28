Интернет в метро и рабочие эскалаторы: проект Александра Барабошка

Точечные изменения уже сегодня ценнее глобальных проектов, которые никогда так и не реализуются. Герой нашего следующего сюжета, участник телепроекта Новые лидеры, популярный блогер Александр Барабошко. Молодой человек не берет себе целью изменить планету, а улучшить жизнь вокруг себя. Например, добиться, чтобы отремонтировали эскалатор возле вокзала, провели в метро интернет или установили розетки в поездах.

Его десятки раз анонсировали чиновники, обещали мобильные операторы. Но с интернетом в киевском метро до сих пор глухо.

Сдвинуть этот камень взялся киевский блогер Александр Барабошко. В интернете известен как Крус.

Это он, парень с бородой, который 5 лет назад за одну ночь стал известен сотням тысяч. В начале Революции достоинства организовал провокационную трансляцию с Майдана. Которую и хвалили, и позорили, но посмотрели более 80 тыс человек. Далее были вполне приземленные темы.

Блогер показывает в интернете, как коммунальщики неделю не могут зарыть яму, и как строят дорогу к Евровидению.

Смотрите: Пансионаты для обучения крымских татар – программа Арсена Жумадилова в Новых лидерах

И для нас – уже конкретные результаты работы. Эскалатор вблизи столичного вокзала годами мертво стоял на месте.

На заправке водители долгое время ломали машины в огромной яме. Написал – сделали. Правда, впоследствии появилась другая.

Александр – один из участников телепроекта Новые лидеры. Его программа – не глобальные, а точечные изменения уже сейчас.

Он берется за темы, которые волнуют именно его. Сам устанавливает срок за который должен решить задачу, и начинает действовать. Снимает видеоблоги, пишет статьи, дает интервью. Параллельно вычисляет, где можно встретиться с чиновниками. Ставит вопрос, напоминает проблему.

Александр уверен – улучшить жизнь может и должен каждый современный человек. Не стоит сразу браться за глобальные задачи. Для начала достаточно покрасить дверь подъезда, убрать мусор или просто сесть и написать жалобу, если вас что-то не устраивает. И уже, имея собственный реализованный проект, требовать чего-то от других.

К слову, научить людей отстаивать свои права – программа Сергея Бреуса в Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 28 в 20:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.