Interpipe Techfest. В Днепре представили новинки техники

В Днепре можно увидеть мировые новинки техники, пообщаться с представителем НАСА и даже покататься на промышленном работе – там стартовал Interpipe Techfest – самое большое подобное мероприятие в Восточной Европе.

Обустроили два огромных лего-площадки. Чтобы построить мир Гарри Поттера понадобились сотни тысяч деталей и 3 месяца работы.

Смотрите: Где в Днепре научиться проектировать роботов и собирать ракеты

Есть где развлечься и любителям науки: для них – зрелищная химия и физика. И возможность протестировать современные технологии.

Авиационные двигатели, космические спутники, работы и инженерные стартапы – все это, чтобы заинтересовать молодежь к технической области.

К слову, съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.

Опубликовано Сентябрь, 15 в 20:24



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.