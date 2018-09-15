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Interpipe Techfest. В Днепре представили новинки техники

В Днепре можно увидеть мировые новинки техники, пообщаться с представителем НАСА и даже покататься на промышленном работе – там стартовал Interpipe Techfest – самое большое подобное мероприятие в Восточной Европе.

Обустроили два огромных лего-площадки. Чтобы построить мир Гарри Поттера понадобились сотни тысяч деталей и 3 месяца работы.

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Есть где развлечься и любителям науки: для них – зрелищная химия и физика. И возможность протестировать современные технологии.

Авиационные двигатели, космические спутники, работы и инженерные стартапы – все это, чтобы заинтересовать молодежь к технической области.

К слову, съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.

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